Umesto luksuznih hotela, apartmana i prepunih plaža, ovde su dominirali borovi, kamen, kristalno čisto more i gotovo nestvarna tišina.

To najbolje pokazuje dokumentarni film „Dobrodošli u Budvu“, snimljen davne 1963. godine. Iako je tada nastao kao turistička razglednica koja je promovisala crnogorsko primorje, danas predstavlja dragoceno istorijsko svedočanstvo o vremenu koje se više neće vratiti.

Na kadrovima se mogu videti neka od najpoznatijih mesta koja i danas privlače turiste – plaže Mogren, Drobni pijesak i Pizana, budvanski Stari grad, kao i čuveno ostrvo Sveti Stefan. Kamera beleži i terase nekadašnjih hotela Mogren i Avala, koji su tada bili simbol letovanja na crnogorskoj obali.

Međutim, ono što najviše privlači pažnju nisu znamenitosti, već atmosfera koja vlada na snimku. Plaže su gotovo prazne, nema redova ležaljki, saobraćajnih gužvi niti velikog broja turista. Umesto užurbanosti, u kadrovima dominiraju mir, priroda i opušten ritam života.

Za starije generacije ovaj film predstavlja povratak u vreme kada je letovanje značilo odmor u netaknutoj prirodi, dok mlađi sa iznenađenjem gledaju prizore Budve bez visokih zgrada i masovnog turizma.

Iako je Budva tokom decenija doživela ogroman razvoj i postala jedno od najpoznatijih letovališta na Jadranu, mnogi će se složiti da su upravo mir, čiste plaže i prirodno okruženje bili njen najveći aduti.

Stari snimak iz 1963. godine podseća koliko se grad promenio i vraća uspomene na period kada je Budva važila za skriveni biser Jadrana, mesto gde su more, borovi i tišina bili najveći luksuz.