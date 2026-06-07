Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je uništila dva iranska drona koja su ugrožavala međunarodni pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

"Američke snage ostaju u pripravnosti i spremne su da nastave da se brane od iranske agresije", navodi se u saopštenju CENTCOM-a objavljenom na mreži X.



Ovo je najnoviji incident u nizu uzajamnih napada koji su dodatno narušili krhko aprilsko primirje između Teherana i Vašingtona, podseća Gardijan.

Pregovori između dve strane su u zastoju i nijedna strana očigledno nije spremna na veće ustupke, navodi londonski dnevnik.

Zvanični Teheran je zatvorio Ormuski moreuz za zemlje koje smatra neprijateljskim, ubrzo nakon što su SAD i Izrael krajem februara napali Iran.

Od tada su globalne cene energenata naglo skočile zbog zatvaranja ovog strateškog plovnog puta, ključnog koridora za transport nafte i prirodnog gasa, prenosi Tanjug.

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