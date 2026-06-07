Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je uništila dva iranska drona koja su ugrožavala međunarodni pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.
"Američke snage ostaju u pripravnosti i spremne su da nastave da se brane od iranske agresije", navodi se u saopštenju CENTCOM-a objavljenom na mreži X.
Ovo je najnoviji incident u nizu uzajamnih napada koji su dodatno narušili krhko aprilsko primirje između Teherana i Vašingtona, podseća Gardijan.
Pregovori između dve strane su u zastoju i nijedna strana očigledno nije spremna na veće ustupke, navodi londonski dnevnik.
Zvanični Teheran je zatvorio Ormuski moreuz za zemlje koje smatra neprijateljskim, ubrzo nakon što su SAD i Izrael krajem februara napali Iran.
Od tada su globalne cene energenata naglo skočile zbog zatvaranja ovog strateškog plovnog puta, ključnog koridora za transport nafte i prirodnog gasa, prenosi Tanjug.
Tramp: Nema ukidanja sankcija i odmrzavanja sredstava pre sporazuma sa Iranom
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva, niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što SAD i Iran postignu sporazum.
Tramp je rekao da bi takve mere razmatrao tek nakon eventualnog postizanja sporazuma.
"To će doći kasnije. Ako se budu ponašali kako treba, radili dobro, počećemo da pričamo", rekao je Tramp.
Dodao je da nije zahtevao da Liban bude uključen u sporazum sa Iranom.
Tramp je prethodno izjavio da SAD nameravaju da preuzmu iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
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