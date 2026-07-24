Penzionisani pukovnik američke vojske Daglas Mekgregor izjavio je da ne očekuje skori mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, uprkos nastavku diplomatskih kontakata između Moskve i Vašingtona.

Govoreći u emisiji Deep Dive, Mekgregor je rekao da, prema njegovom mišljenju, trenutno ne postoji dovoljno poverenja između dve strane da bi pregovori doveli do brzog rešenja.

Njegovi komentari usledili su nakon sastanka američkog državnog sekretara Marka Rubija i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, posvećenog odnosima SAD i Rusije i mogućnostima za okončanje sukoba.

"Poverenje je izgubljeno"

Mekgregor smatra da su Moskva, Peking i Teheran izgubili poverenje u američku administraciju zbog, kako je naveo, čestih promena spoljnopolitičkih stavova.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga ne očekuje značajniji napredak u pregovorima o Ukrajini u skorijem periodu.

Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da trenutno nema razloga za preterani optimizam kada je reč o mogućem napretku u pregovorima, navodeći da se kontakti nastavljaju kroz postojeće diplomatske kanale.

Povratak Surovikina

Posebnu pažnju Mekgregor je posvetio mogućem povratku generala Sergeja Surovikina u aktivnije komandne strukture.

On ga opisuje kao komandanta koji veliku pažnju posvećuje izviđanju iz vazduha i koordinaciji raketnih i avijacijskih udara sa kopnenim operacijama.

Prema njegovoj proceni, ukoliko Surovikin ponovo dobije značajniju ulogu, ruske snage bi mogle da intenziviraju masovne udare na vojne ciljeve pre nastavka kopnenog napredovanja.

"Sledi nova faza operacija"

Mekgregor smatra da bi takav pristup mogao da utiče na dalji tok borbi u Harkovskoj oblasti, Donbasu i na jugu Ukrajine.

Govoreći o zapadnim procenama razvoja sukoba, ocenio je da se često zasnivaju na pogrešnim pretpostavkama i da potcenjuju ruske vojne mogućnosti.

Istovremeno je izneo tvrdnju da bi Rusija, ukoliko proceni da je potrebno, mogla da nastavi sa napadima na transportnu infrastrukturu i druge vojne ciljeve u Ukrajini.

Napomena: Iznete tvrdnje predstavljaju stavove Daglasa Mekgregora iznete u emisiji Deep Dive i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: Deep Dive (YouTube)