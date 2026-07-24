Probni pilot Aleksandar Guskov rekao je ruskom predsedniku da je nadograđeni avion baziran na borbenom trenažeru Jak-130 opremljen naprednim borbenim sistemima, modernim radarom i kompletom naoružanja koji uključuje rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Nadograđeni borbeni trenažer je zapravo pravi laki lovac koji znatno nadmašuje svog prethodnika, rekao je on.

„Borbeni ciljevi Jak-130M uključuju uništavanje kopnenih i vazdušnih ciljeva, tačnije, bespilotnih letelica teške klase“, naglasio je probni pilot.

Novi borbeni avion Jak-130M može da ubrza do 960 km/h i ima operativni domet od 1.610 km.

Kako je ranije objavljeno, nadograđeni Jak-130M je obavio svoj prvi probni let u Irkutskom avio-zavodu 25. juna 2026. godine.

Let je bio uspešan, trajao je oko 50 minuta, odvijao se na visinama do 2.000 metara i brzinama do 600 km/h.