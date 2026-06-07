Izraelska vojska pokrenula je danas vazdušne napade na južno predgrađe libanskog glavnog grada Bejruta, ciljajući navodni teroristički komandni centar, prenosi Skaj njuz.

Iz vojske je saošteno da je meta vazdušnog napada bilo predgrađe Dahije, gde se navodno kriju pripadnici Hezbolaha.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac poručio je da taj napad predstavlja reagovanje na napade Hezbolaha na izraelsku vojsku. Izraelska vojska prethodno je pozvala civile iz grada Tira i okolnih područja zbog planiranih vazdušnih udara.

U pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Izrael i Liban su 4. jula postigli sporazum o primirju, a u pregovorima nije bio uključen Hezbolah, koji je saopštio da ih ne priznaje, nakon čega su se borbe nastavile.

Hezbolah odbacuje uslov koji povezuje prekid vatre sa razoružavanjem navodeći da najpre Izrael mora da obustavi svoje napade i povuče svoje snage iz južnog Libana.

Uslov Irana za bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama je prekid vatre u Libanu između IDF i Hezbolaha.