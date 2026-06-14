Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ocenio da je današnji napad na libansku prestonicu usledio u posebno osetljivom trenutku za diplomatske napore u regionu.

- Napad na Bejrut jutros nije trebalo da se dogodi, posebno na ovako važan dan kada smo veoma blizu postizanja mirovnog sporazuma sa Iranom - naveo je Tramp.

On je istakao da Izrael ima pravo da se brani od bezbednosnih pretnji, ali je ocenio da je incident koji je prethodio izraelskom odgovoru nije imao ozbiljnije posledice.

- Izrael ima pravo da se brani od pretnji, ali napad na koji je odgovorio bio je veoma mali i beznačajan - poručio je američki predsednik.

Tramp je pozvao sve strane na uzdržanost i naglasio da ne bi trebalo da bude novih napada ni na teritoriji Libana ni na Izrael. Američki predsednik ocenio je da postoji realna mogućnost za postizanje šireg sporazuma koji bi doprineo stabilnosti Bliskog istoka.

- Veoma smo blizu sporazuma koji će doneti mir regionu, uključujući i Liban, i sve strane treba da se povuku korak unazad i smanje tenzije - naveo je Tramp.

- Ovo bi mogao da bude početak dugog i lepog mira. Nemojte da upropastite tu priliku - zaključio je Tramp.

Trampova reakcija usledila je nakon izraelskih napada na Bejrut i jug Libana u kojem je poginulo najmanje pet, a ranjeno 18 osoba.

(Tanjug)