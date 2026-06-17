Najmanje 3.884 osobe poginule su u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, saopštilo je danas libansko ministarstvo zdravlja.

saopštenju se navodi da je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta do sada povređeno najmanje 11.856 osoba.

Više od milion ljudi raseljeno je sa juga Libana zbog izraelskih napada. Sukobi između Izraela i Hezbolaha počeli su 2. marta, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran posle čega je libanska militantna grupa napala izraelsku teritoriju.

U znak odmazde, Izrael je počeo napade na južni Liban i glavni grad, Bejrut, kao i druga područja. U međuvremenu, Hezbolah se odupirao pritisku libanske vlade da se razoruža.

(Tanjug)