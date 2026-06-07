Nemački portal T-Online objavio je vodič za putnike koji planiraju odmor u Hrvatskoj, objašnjavajući koliko je uobičajeno ostaviti dodatnog novca za uslugu i u kojim situacijama se to očekuje.

Kako navodi ovaj portal, Hrvatska je navodno poznata po gostoprimstvu, a bakšiš se smatra važnim delom kulture ophođenja prema gostima. Prema njihovom tumačenju, ostavljanje dodatnog novca nije samo nagrada za dobru uslugu, već i način da se pokaže zahvalnost i poštovanje prema ljudima koji rade u ugostiteljstvu i turizmu.

Koliko se ostavlja u restoranima i kafićima?

Prema preporukama T-Online-a, u restoranima je uobičajeno ostaviti između 10 i 15 odsto od ukupnog računa, posebno ukoliko su gosti zadovoljni hranom i uslugom.

Autori vodiča savetuju da se bakšiš, kad god je moguće, daje u gotovini, čak i kada se račun plaća karticom. Na taj način novac ide direktno osoblju - navodi nemački portal.

U kafićima su pravila nešto opuštenija. Najčešće je dovoljno zaokružiti račun ili ostaviti kusur na tacni, što se smatra sasvim pristojnim gestom zahvalnosti.

Pravila za taksi, hotele i turističke vodiče

Kada je reč o taksi prevozu, preporuka je da putnici zaokruže cenu vožnje, čime nagrađuju vozača za bezbedan i prijatan prevoz.

U hotelima se bakšiš najčešće daje sobaricama, porterima i drugom osoblju koje gostima pruža dodatnu pomoć tokom boravka. Preporučuje se nekoliko evra dnevno ili jedan veći iznos na kraju odmora kao znak zahvalnosti za kvalitetnu uslugu.

Posebna preporuka odnosi se i na turističke vodiče. T-Online navodi da je uobičajeno ostaviti između jednog i dva evra dnevno po osobi, kao način da se iskaže zahvalnost za organizaciju ture, korisne informacije i zanimljive priče koje vodiči dele sa turistima.

Iako su kartice danas dominantan način plaćanja, nemački portal ističe da se gotovina i dalje smatra najdirektnijim oblikom zahvalnosti, naročito u manjim mestima i ruralnim sredinama. Kako navode, upravo takvi gestovi pomažu da se očuva lični odnos između gostiju i domaćina po kojem je hrvatsko gostoprimstvo navodno poznato.