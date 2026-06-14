Teheranski raketni lanseri su spremni i „čas X“ je stigao, izjavio je Ali Akbar Velajati, savetnik iranskog vrhovnog vođe.

Izraelska vojska je u nedelju izvestila da je pogodila komandni centar Hezbolaha u bejrutskom predgrađu Dahija. Izvor iz libanske službe hitne pomoći rekao je za RIA Novosti da su izraelski avioni pogodili naselje Gbeiri u južnom predgrađu Bejruta, a preliminarni izveštaji tvrde da je jedna osoba poginula, a nekoliko je ranjeno.

- Pogrešna procena u Bejrutu je iscrpela strpljenje. Naređenje je dato. Stigao je čas X, a lansirne rakete su spremne. Hezbolah je deo Osovine otpora. Ako se plamen zla u Libanu ne ugasi, dva moćna geografska oružja, Ormuski i Bab el-Mandebski moreuz, suziće vaše ekonomske arterije do tačke strateškog gušenja - napisao je Velajati na svojoj stranici X na društvenim mrežama.

Iranska novinska agencija Mehr ranije je objavila uslove nacrta memoranduma sa Sjedinjenim Državama o okončanju sukoba. Napomenula je da je detalje otkrio izvor blizak iranskom pregovaračkom timu sa Sjedinjenim Državama.

Sam nacrt se sastoji od 14 tačaka, uključujući trenutni i trajni prekid rata „na svim frontovima“, uključujući i Liban.

Izrael nastavlja da napada Liban uprkos postojećim sporazumima o prekidu vatre i libansko-izraelskim pregovorima koje posreduju SAD. Libanske vlasti redovno tvrde da izraelski napadi krše suverenitet zemlje i ometaju stabilizaciju na jugu.