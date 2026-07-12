Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su u Pojasu Gaze bombardovale fabriku oružja koja pripada Hamasu, u trenutku dok su se u njoj nalazili članovi tog pokreta.

U saopštenju se dodaje da su operativci Hamasa nedavno u toj fabrici počeli da proizvode komponente oružja, u pokušaju da obnove kapacitete organizacije, što predstavlja, kako navodi IDF, kršenje sporazuma o prekidu vatre, preneo je Tajms of Izrael.

“Fabrika je napadnuta dok je nekoliko terorista Hamasa delovalo unutar nje“, saopštila je izraelska vojska, dodajući da su operativci napredovali u napadima na vojnike i izraelske civile. Palestinski mediji su preneli da su četiri osobe poginule u napadu, naveo je Tajms of Izrael.