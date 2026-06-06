Najmanje 3.593 ljudi je ubijeno, a 10.990 je ranjeno u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Libanska vojska je ranije danas saopštila da je u izraelskom napadu na vojno vozilo na jugu zemlje ubijeno nekoliko libanskih vojnika, uključujući i visokog oficira.

Sukob Izraela i militantnog pokreta Hezbolah u Libanu nastavio se uprkos tome što je 4. juna, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postignuto primirje između Izraela i Libana.

Hezbolah, koga podržava Iran, nije bio učesnik u mirovnim pregovorima sa Izraelom, i odbacio je primirje sve dok izraelska vojska ostane prisutna u Libanu.

Sukob Izraela i Hezbolaha počeo je 2. marta, nakon što je Hezbolah u znak podrške Iranu, koga su napali SAD i Izrael, ispalio rakete i dronove na Izrael, koji je uzvratio gađajući mete u južnom Libanu i u južnim predgrađima Bejruta.