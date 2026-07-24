Kina je objavila da će 14 odbrambenih i tehnoloških kompanija EU staviti na svoju "crnu listu" nakon što je Brisel dodao 14 kineskih preduzeća na svoju listu sankcija Rusiji.

Ovo je, navodi "Politiko", najdirektniji i najsnažniji odgovor Pekinga do sada na liste sankcija EU, koje je osudio kao "nečuvene". Nedavne studije procenjuju da do 90 odsto sankcionisane robe koja i dalje stiže do Rusije tranzitira kroz Kinu.

Nemački odbrambeni gigant "Rajnmetal" je među 14 firmi koje kineski izvoznici sada neće snabdevati robom dvostruke namene – proizvodima koji imaju i civilnu i vojnu primenu, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine. Na listi se nalaze i češki proizvođač kamiona "Tatra", holandska firma za pomorsko inženjerstvo "IHC Mervede" i nekoliko kompanija za optiku i lasere.

Izvoznici mogu da podnesu zahtev za licence koje dozvoljavaju određene pošiljke kada se smatraju "zaista neophodnim".

Objava iz Pekinga usledila je dan nakon što je EU dodala 14 kineskih i hongkonških kompanija na svoju listu sankcija, zabranjujući evropskim kompanijama da posluju sa njima. Većina njih nisu visokotehnološke firme iz oblasti odbrane, već logističke kompanije koje pomažu ruskim uvoznicima da nabave zapadnu tehnologiju.