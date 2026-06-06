U izraelskom vazdušnom napadu u Gazi danas je ubijeno najmanje sedam Palestinaca, među kojima su i dve žene, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Lekari su rekli da je u napadu, čija je meta bio veliki šator u kome su se nalazili svatovi u gradu Gazi, ranjeno 15 osoba, među kojima ima i dece.

Portparol izraelske vojske rekao je Rojtersu da je vojska izvela napad čija su meta bili "teroriste".

Napad je izveden sa dve rakete, a šrapneli od raketa pali su na okolno područje u kojem se nalazi škola u kojoj su smeštene raseljene porodice iz drugih delova Pojasa Gaze.

Prema podacima palestinskih zdravstvenih radnika, oko 950 Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima od početka primirja između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas, koje je stupilo na snagu u oktobru prošle godine.