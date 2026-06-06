Naime, od Spasovdana pa sve do danas, Vaznesenjski hram i Hram Svetog Save bili su središte pravoslavnog sveta, u kojima se preko 1.100.000 ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice, saopštila je SPC.

Zbog velikog interesovanja, boravak ove relikvije u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Podsetimo, patrijarh srpski Porfirije izneo je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla".

Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku.