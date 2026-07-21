Cene nafte na svetskim tržištima porasle su danas više od dva odsto, dostigavši najviše nivoe u više od mesec dana, usled sve većih strahova investitora za stabilnost snabdevanja preko ključnih izvoznih ruta na Bliskom istoku i u regionu Crnog mora.

Cena severnomorske nafte Brent stabilizovala se oko 91,2 dolara po barelu, dok se cena američke sirove nafte VTI kretala oko 84,5 dolara za barel.

Tržišta nastavljaju da prate razvoj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što je Vašington deseti dan zaredom izveo vojne napade, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će Teheran „platiti“ za napade u kojima su poginuli američki vojnici.Dodatnu zabrinutost izazvali su izveštaji da je još jedan tanker koji je prevozio naftne derivate pogođen u blizini Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza za transport nafte.

Istovremeno, jemenski Huti zapretili su blokadom saudijskog pomorskog saobraćaja u Crvenom moru, zbog čega je najmanje jedan saudijski tanker sa sirovom naftom promenio planiranu rutu.

Saudijska Arabija saopštila je da će preduzeti sve neophodne mere, u skladu sa međunarodnim pravom, kako bi zaštitila svoje trgovačke brodove i obezbedila nesmetan pomorski saobraćaj.

Sputnjik