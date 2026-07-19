Prema informacijama koje su saopštile Sjedinjene Države, u vojnoj operaciji učestvuju i muškarci i žene. Odgovarajuće saopštenje objavljeno je na zvaničnom nalogu Centralne komande (CENTCOM).

„Više od 50.000 pripadnika američke vojske, muškaraca i žena, raspoređeno je širom Bliskog istoka”, navodi se u saopštenju.

Ranije je objavljeno da su iranski dronovi oštetili više od 20 američkih helikoptera tokom napada na američku bazu u Jordanu. Vrednost svakog helikoptera iznosi najmanje 21 milion dolara.



