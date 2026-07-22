U Srbiji će u sredu, 22. jula, biti promenljivo oblačno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na severu Srbije tokom većeg dela dana biće suvo vreme uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša od 23 do 28. Uveče i tokom noći očekuje se da će u svim predelima biti vedro.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Kratkotrajna kiša moguća je kao lokalna pojava (u pojedinim delovima grada). Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni.

Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša oko 26. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine - prvi će u četvrtak uveče i noću (23. jula) zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak (24. jula) ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak (26 i 27. jula). Od 28. jula uslediće stabilizacija vremena, najavio je RHMZ.