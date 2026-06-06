Šef delegacije SPÖ-a u Evropskom parlamentu, Andreas Šider, neretko "drži predavanja" srpskom državnom rukovodstvu, dok zdušno podržava ovdašnje blokadere u pokušajima da sruše svoju državu.

Za to vreme, u Austriji se odvija "atentat na medije".

Šiderov partijski šef, vicekancelar, ministar za medije i lider Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) Andreas Babler predvodnik je najvećeg napada na medijske slobode u toj zemlji zbog čega je ugašeno 1.000 radnih mesta.

Novinari pod strahovitim pritiskom

U Austriji se vodi žustra debata o slobodi medija nakon što su pojedini novinari i medijske kuće upozorili na sve češće političke i institucionalne pritiske na njihov rad.

Autor teksta objavljenog u austrijskom mediju OE24 ocenjuje da se zemlja suočava sa svojevrsnim "atentatom na medije“, navodeći da su nezavisno novinarstvo i sloboda izražavanja izloženi sve većim pritiscima. Prema njegovim tvrdnjama, pojedini politički akteri pokušavaju da utiču na uređivačku politiku medija, dok se novinari suočavaju sa kampanjama diskreditacije i pritiscima zbog svog izveštavanja.

U tekstu se upozorava da takva atmosfera može ugroziti demokratske standarde i pravo građana na objektivno informisanje. Autor ističe da je sloboda medija jedan od temelja demokratskog društva i da svaki pokušaj zastrašivanja ili ograničavanja rada novinara predstavlja ozbiljan problem za javnost.

Posebno se naglašava da mediji moraju imati mogućnost da bez političkih i ekonomskih pritisaka istražuju teme od javnog interesa, bez straha od posledica ili odmazde.