Državljani Srbije (18 i 51) upali su u kuću žene (88) u austrijskom Langenzersdorfu misleći da ona krije veliki novac. Vezali su je čaršavom i brutalno pretukli, da bi joj na kraju iz novčanika uzeli samo nekoliko stotina evra.

Dvojica državljana Srbije lažno su se predstavili kao vodoinstalateri i upali u kuću jedne starice, koju su potom pretukli i oteli joj 300 evra.

Policija je u Beču uhapsila tinejdžera, dok je stariji razbojnik "pao" u Bosni i Hercegovini.

Kako su preneli austrijski mediji, do jezive pljačke je došlo 18. decembra 2025. u okrugu Kornojburg, a razbojnici su uhapšeni tek ove godine.

- Dvojica pljačkaša iz Srbije više dana su osmatrali kuću nesrećne žene kako bi otkrili njene navike, ali kada i ko dolazi da je poseti. Pošto su sakupili sve informacije, odlučili su da 18. decembra oko 9.00 provale u njenu kuću. Oni su sa sobom poneli alat i pozvonili na vrata. Kada im je starica otvorila, kazali su joj da im je prijavljen kvar i da su došli da ga otklone. Nesrećna žena im je rekla da niko nije zvao, ali razbojnici su je u tom trenutku nasilno ugurali u kuću - pišu tamošnji mediji.

Kako se navodi, pljačkaši su odmah staricu oborili na pod i vezali je čaršavom i odećom.

- Pitali su je gde krije novac, na šta im je ona odgovorila da nema pare u kući. Razbojnici su počeli da je udaraju pesnicama u glavu i da je šutiraju svuda po telu. Nesrećna žena je ječala od bolova i molila ih da prestanu jer ne krije nikakav novac. Ipak, oni je nisu poslušali pa su nastavili da je tuku - prenose austrijski portali i dodaju:

- Nemilosrdni lopovi su vezali usta nesrećnoj ženi i počeli da pretražuju kuću, ali nisu pronašli novac, niti dragocenosti, osim 300 evra u njenom novčaniku, koji je bio u predsoblju na stočiću. Pljačkaši su nakon svega ženi uzeli i razbili mobilni telefon kako ne bi mogla da pozove pomoć i potom pobegli u nepoznatom pravcu.

Teško povređena žena je posle nekoliko sati uspela nekako da se odveže i ode do komšija.

- Kada su je komšije videle, odmah su pozvale Hitnu pomoć i policiju. Više patrola je došlo na mesto pljačke, a starica je odvezena u bolnicu iz koje je zbog ozbiljnih povreda izašla tek nakon 16 dana. Iako su forenzičari sakupili dovoljno materijalnih dokaza, policija nije uspela da uhvati brutalne razbojnike - navode mediji i dodaju:

- Kriminalistička policija je 8. aprila ove godine uhapsila tinejdžera iz Srbije dok je pokušavao da provali u jednu kuću u Beču. Upoređivanjem DNK je utvrđeno da je on učestvovao u napadu na staricu u Langenzersdorfu. Drugi osumnjičeni Srbin uhvaćen je 3. jula po Interpolovoj poternici u Bosni i Hercegovini i očekuje se njegova ekstradicija.

Policija je nakon hapšenja privela mlađeg Srbina u nadležno tužilaštvo. On je prilikom saslušanja priznao da je učestvovao u prebijanju i pljačkanju starice u okrugu Kornojburg.

Njemu je određen pritvor i sada čeka suđenje za više provala i nanošenje teških telesnih povreda.

Alo/Informer

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