Mlađi Bajden se ponovo pridružio platformi društvenih medija nakon što godinama nije objavljivao u maju, ponovo se predstavivši objavom koja je glasila: „Ja sam Hanter Bajden. Nikada me zapravo niste čuli.“

Retko je objavljivao u danima koji su usledili, ali nakon što je u ponedeljak, 1. juna, obeležio sedam godina trezvenosti, Hanter je grozničavo objavljivao, uglavnom odgovarajući drugima, raspravljajući, šaleći se i povezujući se sa drugima koji rade na svojoj trezvenosti.

„Znam da ovo može zvučati jadno, ali ne mogu da podnesem kada ljudi... fotošopiraju lulu za metamfetamin u mojim ustima“, napisao je Bajden u četvrtak, 4. juna, kao odgovor jednom kritičaru koji je napravio lažni politički poster na kojem ga prikazuje kako puši drogu. „Lula za krek (kokain, op. nov.) nema tu malu posudicu na kraju. Zato ne možemo verovati veštačkoj inteligenciji. Molim vas, napravite odgovarajuću izmenu. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovoj stvari.“

U drugoj objavi u ponedeljak, Hanter je negirao da je kesica kokaina pronađena u Beloj kući tokom administracije njegovog oca – i nakon što se Hanter otreznio – njegova, napisavši „definitivno nije. Nikada ne bih zaboravio svoju drogu.“

U sredu je nastavio sa satiričnim predizbornim obećanjem za lažnu predsedničku trku 2028. godine da će prvog dana „pronaći vlasnika te kesice i vratiti mu je“.

Pedesetšestogodišnjak, koji je javno govorio o godinama života kao zavisnik od kreka i odvajanja od porodice, napisao je 102 objave u ponedeljak, 85 objava u utorak, 74 u sredu i bio je na dobrom putu da pređe 100 objava u četvrtak. Pre ponedeljka, objavio je sedam puta otkako se ponovo predstavio 19. maja.

„Ovaj zavisnik od kreka ima mnogo toga da kaže, zato veži pojas, prijatelju“, napisao je Hanter u četvrtak popodne.







U drugim objavama, on je kritikovao voditelja CNN-a Džejka Tapera zbog kritikovanja porodice Bajden, dok je, po Hanterovom mišljenju, ignorisao navodnu korupciju i podmićivanje Trampovih.

Više puta je napao predsednika Donalda Trampa i njegovu porodicu, uključujući ćerku Ivanku Tramp i njenog supruga Džareda Kušnera, zbog luksuznog odmarališta koje grade u Albaniji, a koje je izazvalo proteste u zemlji zbog potencijalnih pretnji po lokalni divlji svet i životnu sredinu.

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