Danilo Lazović ostao je upamćen po ulogama u brojnim televizijskim serijama, ali je činjenici da je bio veliki patriota.

Mnogi ga i danas pamte po izjavi "da je Srbin, a ne Crnogorac", a ponosno je isticao da je bio i veliki poznavalac dela jednog od najvećih srpskih književnika, Petra Petrovića Njegoša.

U jednom intervjuu koji je dao za "TV Novosti", davne 2001. godine Danilo Lazović je odgovorio upravo na pitanje o Njegošu, odnosu Srba prema velikom pesniku, te se tom prilikom osvrnuo i na svoje poreklo.

- Napravio sam neki eksperiment da poeziju koja je napisana u ovom vremenu govorim paralelno sa poezijom Njegoševom. Prosto se oseti da je Njegoš naš najsavremeniji pisac, ali i najpostojaniji, najdostojanstveniji - istakao je tom prilikom pokojni glumac.

"Ja sam Srbin, nisam Crnogorac"

Na pitanje šta kao Crnogorac misli o odnosu naših savremenika prema Njegošu, Danilo lazović je odgovorio:

- Ja sam Srbin, nisam Crnogorac. Srbin sam iz Hercegovine, jer je pola Crne Gore Hercegovina. I sam Njegoš je jedan svoj izbor pesama nazvao "Ogledalo srpsko". Smatram da je Njegoš ogledalo u kojem se svaki naš čovek, hteo to ili ne, s vremena na vreme treba da ogledne. Prosto da vidi dokle je došao i šta još može i treba da uradi sa sobom - istakao je Danil

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