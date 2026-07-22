Francuski mediji su danas objavili da je bivši "regruter" manekenki koji se u dokumentima povezuje sa američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, Danijel Sijad, pronađen mrtav u svom domu u Kolombu, u departmanu O-de-Sen.

Sijad (69) je bio predmet optužbi za silovanje nakon objavljivanja takozvanih "Epstinovih dosijea", u kojima se njegovo ime pojavljuje više od 2.000 puta. Protiv Sijada je podneto ukupno pet tužbi, prenosi "Figaro".

Nakon objavljivanja dokumenata u januaru, Sijad je u javnosti opisan kao navodni Epstinov "regruter", odnosno osoba koja je, prema svedočenjima nekih žena, pronalazila manekenke širom sveta i povezivala ih sa Epstinom. Sijad, koji je bio švedski državljanin kabilskog porekla, negirao je sve optužbe.

U televizijskim intervjuima tvrdio je da nije počinio nikakvo krivično delo.

"Nikada u životu nisam silovao nikoga. Nikada u životu nisam izlazio sa manekenkom. Ja sam porodičan čovek", rekao je Sijad za televiziju BFM.

Bivše manekenke koje su ga optuživale opisale su sličan obrazac ponašanja. Prema njihovim navodima, Sijad im je prilazio predstavljajući se kao osoba koja može da im pomogne u karijeri, a zatim ih povezivao sa Epstinom ili drugim uticajnim ljudima.

Televizija BFM navodi da je u intervjuu za tu kuću u maju 2026. godine Sijad priznao da je omogućavao stupanje u kontakt Epstina sa mladim ženama, ali da se predstavljao kao direktor kastinga za kompaniju "Victoria Secret".

BFM dodaje da su se Sijadove aktivnosti za račun Epstina protezale od kraja 2000-ih do 2017. godine, pri čemu je pronalazio veliki broj devojaka u zemljama kao što su Poljska, Češka Republika, Južna Afrika, Maroko, Kuba, ali i u Francuskoj.

Njegov advokat Menja Arab-Tigrin ranije je isticala da Sijad ima pravo da se brani u okviru sudskog postupka.

"Danijel Sijad može efikasno da se brani samo u okviru krivičnog postupka koji je pokrenut protiv njega. Želi da bude saslušan što je pre moguće. Pravo na odbranu je princip ustavne vrednosti koji nikada ne sme da se zaboravi", rekla je ona nakon što je jedna od navodnih žrtava, Eba Karlson, saslušana pred istražnim organima u martu.

Javno tužilaštvo u Nanteru pokrenulo je istragu o okolnostima i uzroku smrti Danijela Sijada. Za sada nisu objavljeni detalji o okolnostima pod kojima je on pronađen mrtav.