U saopštenju se navodi da se veruje da je Rampersad poginula 17. jula tokom iranskog napada na bazu, a istraga o okolnostima incidenta i dalje je u toku, preneo je NBC.

Nakon napada, Centralna komanda SAD je saopštila da su dva američka vojnika poginula i da se jedan vodi kao nestao.

Dan kasnije pronađeni su neidentifikovani posmrtni ostaci, nakon čega je pokrenut proces identifikacije.

Pentagon sada smatra da pronađeni ostaci pripadaju Rampersad, pa je njen status promenjen iz "mesto boravka nepoznato" u "veruje se da je preminula".

Rampersad je služila u 1. bataljonu 57. puka protivvazdušne odbrane, u sastavu 52. artiljerijske brigade protivvazdušne odbrane i Komande protivvazdušne i raketne odbrane 10. armije sa sedištem u Ansbahu u Nemačkoj.

U Jordanu je bila angažovana u okviru američkih vojnih operacija u inostranstvu.

Smrću Rampersad broj poginulih američkih vojnika od početka sukoba sa Iranom porastao je na 18.

Prethodno su kao žrtve istog napada identifikovani Tajler Džejms Fihan (25) sa Havaja i Izabela Gonzales (19) iz Teksasa.

Pentagon nije objavio detalje o tačnim okolnostima njihove smrti.

Fihan je bio raspoređen u Fort Bragu u Severnoj Karolini, dok je Gonzales služila u Ansbahu u Nemačkoj.

Oboje su učestvovali u operaciji "Inherent Resolve", američkoj misiji protiv Islamske države koja traje od 2014. godine.

Ovo su prvi potvrđeni slučajevi pogibije američkih vojnika usled direktnih iranskih napada od početka aktuelnog sukoba.