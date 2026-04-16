HANTER BAJDEN IZAZVAO TRAMPOVE SINOVE NA BORBU U KAVEZU! "Rekao sam mu da pristajem, sto posto sam u tome ako uspe to da organizuje" (VIDEO)

Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da bi pristao na meč u kavezu protiv sinova trenutnog predsednika, Donalda Trampa mlađeg i Erika Trampa, nakon što je dobio predlog za organizovanje takve borbe.

Amerikanci bi mogli da svedoče do sada nezabeleženom okršaju – potencijalnoj borbi u kavezu između sinova aktuelnog predsednika SAD i sina bivšeg predsednika.

Bajden je izjavio da ga je pozvao jutjuber Endru Kalagan, i rekao mu da organizuje meč.

- Rekao sam mu da pristajem, sto posto sam u tome ako uspe to da organizuje. A ako ne uspe, ja svakako dolazim - poručio je Bajden u snimku objavljenom na Instagram profilu Kalaganovog kanala "Kanal 5".

Bela kuća nije komentarisala



Organizacija Tramp, na čijem su čelu najstariji Trampovi sinovi, i Bela kuća nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar, piše NBC njuz.

Hanter Bajden je rekao da će se pojaviti na Karnevalskim koncertima u Finiksu, San Dijegu i Albukerkiju, u Novom Meksiku, kasnije ovog meseca.

Kalagan nije bio dostupan za komentar, piše NBC njuz, a u imejlu je za USA Today rekao da misli da je Hanter Bajden dao tu opasku "u šali", ali je dodao da bi "više nego rado pomogao u organizaciji meča" meč ako su Trampovi "spremni da se upuste u međusobni obračun sa Hanterom".

Advokat Hantera Bajdena, Bari Koburn, odbio je da komentariše.

(Alo.rs/NBC njuz)