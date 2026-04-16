Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

HANTER BAJDEN IZAZVAO TRAMPOVE SINOVE NA BORBU U KAVEZU! "Rekao sam mu da pristajem, sto posto sam u tome ako uspe to da organizuje" (VIDEO)

Jutjuberg Kalagan nije bio dostupan za komentar, a u imejlu je za USA Today rekao da misli da je Hanter Bajden dao tu opasku "u šali"

 
Autor:  Milica Krstić
16.04.2026.13:27
0
Vladimir Vuković
Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, izjavio je da bi pristao na meč u kavezu protiv sinova trenutnog predsednika, Donalda Trampa mlađeg i Erika Trampa, nakon što je dobio predlog za organizovanje takve borbe.

Amerikanci bi mogli da svedoče do sada nezabeleženom okršaju – potencijalnoj borbi u kavezu između sinova aktuelnog predsednika SAD i sina bivšeg predsednika.

Bajden je izjavio da ga je pozvao jutjuber Endru Kalagan, i rekao mu da organizuje meč.

- Rekao sam mu da pristajem, sto posto sam u tome ako uspe to da organizuje. A ako ne uspe, ja svakako dolazim - poručio je Bajden u snimku objavljenom na Instagram profilu Kalaganovog kanala "Kanal 5".

Bela kuća nije komentarisala


Organizacija Tramp, na čijem su čelu najstariji Trampovi sinovi, i Bela kuća nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar, piše NBC njuz.

Hanter Bajden je rekao da će se pojaviti na Karnevalskim koncertima u Finiksu, San Dijegu i Albukerkiju, u Novom Meksiku, kasnije ovog meseca.

Kalagan nije bio dostupan za komentar, piše NBC njuz, a u imejlu je za USA Today rekao da misli da je Hanter Bajden dao tu opasku "u šali", ali je dodao da bi "više nego rado pomogao u organizaciji meča" meč ako su Trampovi "spremni da se upuste u međusobni obračun sa Hanterom".

Advokat Hantera Bajdena, Bari Koburn, odbio je da komentariše.

(Alo.rs/NBC njuz)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Svet

Najnovije

Svet

Najčitanije

1min

Dnevni horoskop

Vidi sve

Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,09 99,39 99,68
CAD CAD 72,22 72,44 72,65
AUD AUD 71,21 71,43 71,64
GBP GBP 134,48 134,88 135,29
CHF CHF 126,87 127,25 127,63

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati