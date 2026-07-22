Mađar i Vitezi nalazili su se na putu ka železničkoj stanici Rakošpalota-Ujpešt, gde je trebalo da predstave Plan razvoja železnice "Gabor Baroš", preneo je mađarski "Indeks".
Nakon incidenta, mađarski premijer je muškarcu poželeo dobro zdravlje i poručio: "Vidimo preostala lica Fidesa", aludirajući na stranku bivšeg premijera te zemlje Viktora Orbana.
Kasnije se pojavila informacija da bi incident mogao da bude razlog zbog kojeg ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar nije krenuo vozom.
Sličan incident dogodio se i poslaniku stranke Tisa Krišti Bodiš, koji je u novembru 2025. godine rekao da ga je jedna osoba pljunula na ulici.
"Pljunuli su na nas. I mi smo to prevazišli", rekao je tada Bodiš.
On je kasnije na društvenim mrežama naveo da politički angažman "nosi i neprijatnosti".
"U službi koju smo preuzeli moramo da podnesemo i nepravde. Žao mi je što je Orbanova kampanja mržnje dovela do takvih psiholoških izobličenja kod nekih ljudi. Važno je da svesno radimo na tome da to promenimo", naveo je tada Bodiš.
Komentari (0)