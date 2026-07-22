Mađar i Vitezi nalazili su se na putu ka železničkoj stanici Rakošpalota-Ujpešt, gde je trebalo da predstave Plan razvoja železnice "Gabor Baroš", preneo je mađarski "Indeks".

Nakon incidenta, mađarski premijer je muškarcu poželeo dobro zdravlje i poručio: "Vidimo preostala lica Fidesa", aludirajući na stranku bivšeg premijera te zemlje Viktora Orbana.

Kasnije se pojavila informacija da bi incident mogao da bude razlog zbog kojeg ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar nije krenuo vozom.

Sličan incident dogodio se i poslaniku stranke Tisa Krišti Bodiš, koji je u novembru 2025. godine rekao da ga je jedna osoba pljunula na ulici.

"Pljunuli su na nas. I mi smo to prevazišli", rekao je tada Bodiš.

On je kasnije na društvenim mrežama naveo da politički angažman "nosi i neprijatnosti".

"U službi koju smo preuzeli moramo da podnesemo i nepravde. Žao mi je što je Orbanova kampanja mržnje dovela do takvih psiholoških izobličenja kod nekih ljudi. Važno je da svesno radimo na tome da to promenimo", naveo je tada Bodiš.