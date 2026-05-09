Objava Stranke slobode i pravde na mreži X izazvala je buru komentara nakon što su korisnici uporedili fotografije koje je opozicija objavila sa snimcima kamera uživo sa Trga Republike u Beogradu. Dok su kadrovi na društvenim mrežama pokušavali da ostave utisak većeg okupljanja građana, realna slika sa trga pokazala je tek manji broj ljudi okupljenih po kiši.

Posebnu pažnju izazvala je fotografija potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića, koji je mokar od kiše stajao na Trgu Republike pokušavajući da predstavi događaj kao značajno političko okupljanje. Upravo taj kadar postao je viralan na mrežama, gde su korisnici masovno komentarisali da je opozicija još jednom pokušala da “napumpa” atmosferu uz pomoć pažljivo kadriranih fotografija.

Na zvaničnim kamerama grada Beograda, međutim, vidi se sasvim drugačija scena — veliki deo Trga Republike bio je gotovo prazan, dok se manja grupa ljudi nalazila oko improvizovanog punkta.

Tviter pokazivao jedno, kamere drugo

Na fotografijama koje je objavila SSP dominiraju krupni kadrovi funkcionera i nekoliko okupljenih građana, zbog čega je na prvi pogled moglo da deluje da je na trgu prisutan veliki broj ljudi.

Ipak, korisnici društvenih mreža brzo su pronašli snimke kamera uživo sa Trga Republike, na kojima se vidi da okupljanje nije ni približno masovno kako je predstavljeno na Tviteru.

Upravo zbog toga usledili su brojni komentari i podsmeh na račun opozicije, ali i pitanja zbog čega se stalno pokušava stvaranje drugačije slike od one koja postoji na terenu.

Mnogi su komentarisali da “kamera iz vazduha ne može da se sakrije”, kao i da se “realnost ne može kropovati”.

Nikezićeva fotografija postala viralna

Fotografija Dušana Nikezića kako stoji potpuno mokar na kiši ubrzo je postala jedan od najdeljenijih političkih kadrova dana na društvenim mrežama.

Korisnici interneta ironično su komentarisali da je opozicioni funkcioner izgledao “kao popi*an”, aludirajući na slab odziv građana uprkos velikoj kampanji na mrežama.

Politički analitičari već duže upozoravaju da deo opozicije pokušava da preko društvenih mreža i pažljivo biranih uglova fotografisanja stvori utisak mnogo veće podrške nego što ona zaista postoji na terenu.

Ovaj događaj ponovo je otvorio raspravu o tome koliko društvene mreže mogu da promene percepciju javnosti i koliko se politički događaji danas predstavljaju drugačije kroz fotografije i kratke video-snimke.

Prema objavama SSP-a na mreži X i snimcima kamera uživo sa Trga Republike, razlika između promotivnih fotografija i realnog stanja izazvala je veliku pažnju i burne reakcije korisnika interneta.