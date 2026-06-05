Hiljade besnih demonstranata treći dan zaredom drže pod blokadom Tiranu.

Protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa investitora i zeta američkog predsednika Donalda Trampa - Džareda Kušnera, nastavljaju da rastu širom Albanije, piše "Gardijan".

Hiljade demonstranata izašle su u sredu, treći dan zaredom, na ulice Tirane, zahtevajući obustavu projekta vrednog 1,6 milijardi dolara koji se planira na području ostrva Sazan i obližnjih zaštićenih priobalnih zona.

Kako izveštavaju mediji, protesti bi narednih dana trebalo da se prošire i na jug zemlje.

Krajem maja organizovani su protesti protiv tog projekta, zbog čega su investitori postavili visoke ograde sa bodljikavom žicom na vrhu na predviđenoj lokaciji u Zvernecu, na jugu Albanije, čime je lokalnom stanovništvu i turistima onemogućen pristup plaži.

"Nedostatak transparentnosti"

Ekološke organizacije tvrde da je projekat od samog početka praćen nedostatkom transparentnosti, kao i da javnost nije imala uvid u ključnu dokumentaciju niti priliku da učestvuje u javnim konsultacijama.

Od početka do kraja postojao je potpuni nedostatak transparentnosti“, rekao je Aleksandr Trajce, izvršni direktor vodeće albanske organizacije za zaštitu prirode, Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania.

„Nismo videli nikakvu javnu raspravu niti javno dostupnu dokumentaciju o dozvolama, i zato sada poručujemo: ako uklone buldožere, uklone ogradu i vrate staništa u prvobitno stanje, onda možemo da počnemo razgovore“, rekao je on.

"Bes nije toliko protiv Trampa, već protiv vlade"

"Bes nije toliko usmeren protiv Kušnera ili Ivanke Tramp, već protiv vlade i načina na koji je ovo sve sprovedeno", rekao je Aleksandr Trajce.

Demonstranti u Tirani su takođe tražili ostavku Edija Rame, uz povike "Albanija nije na prodaju".

Albanski premijer Edi Rama odbacuje optužbe da će projekat ugroziti prirodna bogatstva Albanije i insistira da će investicija doneti nova radna mesta, razvoj infrastrukture i dodatni priliv stranog kapitala. Rama je demonstrantima ponudio razgovor u pokušaju da smiri tenzije, ali je istovremeno jasno poručio da neće dozvoliti obustavljanje projekta.

- Ne postoji apsolutno nikakva šansa da će investicija biti zaustavljena dok sam ja ovde - rekao je albanski premijer.

On je dodatno naglasio da Albanija mora ostati otvorena za strane investitore i upozorio da zemlja ne sme steći reputaciju države koja kapital dočekuje neprijateljski.