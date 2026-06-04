Cene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije pokazali šesti uzastopni nedeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Trejding ekonomiks.

Međunarodno referentna nafta Brent kretala se oko 97,6 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI bila na nivou od 95,7 dolara po barelu.

Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedelji, što je najveći nedeljni pad od februara.

Pad zaliha bio je veći od očekivanja analitičara, koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona barela. Rast cena nafte dodatno su podstakli geopolitički faktori i neizvesnost u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.

Tenzije između Vašingtona i Teherana i dalje su visoke, dok se pregovori o privremenom dogovoru nastavljaju, a situaciju dodatno opterećuju nove izraelske vojne operacije u Libanu.

Prema navodima medija, američki predsednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom apelovao na deeskalaciju sukoba u regionu.

Kretanje cena nafte i dalje će zavisiti od podataka o zalihama, geopolitičkih okolnosti i procena tržišta o stabilnosti snabdevanja.