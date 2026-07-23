Rast traje već pet trgovinskih sesija zaredom, a tržište sve više reaguje na pogoršanje bezbednosne situacije na Bliskom istoku i moguće poremećaje u globalnom snabdevanju energentima.

Dodatnu zabrinutost izazvala je razmena oštrih upozorenja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će SAD gađati iransku infrastrukturu ukoliko Teheran napadne brodove koji prolaze kroz moreuz Hormuz, dok je Iran uzvratio pretnjom da bi meta mogli da budu energetski objekti povezani sa SAD širom regiona.

Istovremeno, pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izveli su raketne i napade dronovima na dva saudijska tankera u Crvenom moru. Reč je o prvim direktnim napadima na tankere u toj važnoj pomorskoj ruti, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog bezbednosti alternativnog izvoznog pravca za saudijsku naftu.

Nova eskalacija otvorila je još jedan bezbednosni front, jer rastu rizici za pomorski saobraćaj i u Crvenom moru i u moreuzu Ormuz, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom.

U međuvremenu, američke snage su dvanaesti dan uzastopno izvele napade na iranske ciljeve, dok su Vašington i Teheran nastavili da šalju poruke koje dodatno umanjuju izglede za skori nastavak mirovnih pregovora. Takav razvoj događaja nastavlja da podstiče neizvesnost na energetskom tržištu i održava pritisak na rast cena nafte.

(Trading Economics)

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