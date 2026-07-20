"Što se tiče stanja u svetu, i zato sam veoma zabrinut, nafta je jutros preko 90 (dolara za barel). Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovde, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Kotacije skaču, rezerve nafte i gasa u Evropi su sve niže. Jutros vam je gas bio 624 dolara na 1. 000 kubnih metara na TTF-u, na holandskoj berzi, koja je glavna berzi u Evropi za gas", rekao je Vučić u Svilajncu gde je obišao Regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše pisanje Vašington posta da Sjedinjene Države planiraju da prošire vojnu kampanju protiv Irana i kako će to uticati na svet. Istakao je da cene svih energenata skaču i da su sve manje rezerve za zimu.

"Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni, osim ako nam se ne dogodi neki teroristički akt negde, pa nam negde neko nešto sruši, ili ne nama, nego na teritoriji neke druge države", naveo je Vučić.

Istakao je da ćemo se boriti koliko god možemo po tom pitanju, ali da se plaši da svima sledi katastrofa.

"Jutros su uništavane rafinerije i u okolini Moskve i po celoj Rusiji. Time se svetska tražnja uvećava, a ponuda smanjuje. Svih proizvoda prerađene nafte, dakle, a pre svega dizela i kerozina, koji će biti noćna mora. Ali se snalazimo i gledamo kako da popunjavamo, sada vam ne govorim da uvozimo i baržama i svim onim što nikad nismo mislili da ćemo da radimo, pa se nekako snalazimo. A dokle i kako i gde ćemo novca da pronađemo, to ne znam", rekao je Vučić.

Dodao je da to ljude ni ne interesuje već samo da mogu da natoče gorivo na pumpi.

