Cena sirove nafte nastavila je rast i u sredu premašila 85 dolara za barel, dostigavši najviši nivo u poslednjih gotovo šest nedelja. Tržište je reagovalo na sve izraženiju zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdevanju, dok se bezbednosni rizici istovremeno povećavaju na nekoliko ključnih izvoznih pravaca.

Dodatni podsticaj rastu cena stigao je nakon izjava predsednika SAD Donalda Trampa, koji je odbacio mogućnost skorih pregovora sa Iranom i upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu nove vojne udare. Istovremeno je poručio da će uslediti odmazda ukoliko pobunjenici Huti, koje podržava Teheran, nastave da ugrožavaju pomorski saobraćaj kroz Crveno more.

Crveno more je tokom sukoba postalo jedan od najvažnijih pravaca za izvoz saudijske nafte. Zahvaljujući naftovodima koji vode do ove rute, Saudijska Arabija uspeva da deo izvoza preusmeri mimo Ormuskog moreuza, čime smanjuje zavisnost od jednog od najosetljivijih pomorskih prolaza na svetu.

Zabrinutost investitora dodatno je pojačana nakon što je kuvajtski tanker koji je prevozio naftne derivate pogođen u blizini Ormuskog moreuza, što je još jednom skrenulo pažnju na bezbednosne rizike u regionu i mogućnost novih prekida u pomorskom saobraćaju.

Istovremeno, tržište prati i razvoj situacije na Crnom moru. U fokusu su napadi na terminal Konzorcijuma kaspijskog naftovoda (CPC) na ruskoj obali, koji predstavlja glavno izvozno čvorište za najveći deo kazahstanske sirove nafte.

Kombinacija geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku i bezbednosnih rizika na Crnom moru povećava neizvesnost na energetskom tržištu, zbog čega investitori pažljivo prate svaki novi razvoj događaja koji bi mogao da utiče na globalno snabdevanje i dalji rast cena nafte.

(Trading Economics)