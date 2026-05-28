Dok temperature rastu iz dana u dan, mnogi pokušavaju da rashlade stan bez klima-uređaja i ogromnih računa za struju. Ventilator jeste prvo rešenje za većinu domaćinstava, ali mnogi ga koriste pogrešno i zato nemaju osećaj pravog osveženja.

Stručnjaci upozoravaju da ventilator sam po sebi ne hladi prostoriju, već samo pokreće vazduh. Zbog toga se često desi da i pored uključenog ventilatora u sobi i dalje bude sparno i teško za disanje.

Ipak, postoji jednostavan trik koji može da napravi ogromnu razliku, a za njega vam trebaju samo dve stvari koje gotovo svi već imaju kod kuće – voda i led.

Kako objašnjava istraživač Sem Moris iz organizacije Which?, tokom vrelih dana zidovi, prozori i nameštaj upijaju toplotu, pa se vazduh u zatvorenom prostoru dodatno zagreva. Ventilator tada samo “vrti” topao vazduh po sobi, bez stvarnog efekta hlađenja.

Tu na scenu stupaju led i hladna voda.

Kada ispred ventilatora stavite posudu sa ledom ili veoma hladnom vodom, vazduh koji ventilator izbacuje prolazi preko hladne površine i postaje osvežavajući. Na taj način ventilator počinje da radi slično kao klima-uređaj, samo mnogo jeftinije.

Dovoljno je da napunite pliću činiju kockicama leda i postavite je ispred ventilatora. Već posle nekoliko minuta mnogi primete da je vazduh prijatniji i lakši za disanje.

Za još bolji efekat možete zamrznuti jednu ili dve velike flaše vode i staviti ih ispred ventilatora. Pošto se veliki komadi leda sporije tope, prostor može ostati rashlađen duže vreme.

Važno je samo da flaše ili posuda budu dovoljno udaljene kako kondenzacija i voda ne bi došli do samog uređaja.

Stručnjaci savetuju i da ventilator koristite uz otvoren prozor tokom jutarnjih i večernjih sati, kada je napolju hladnije, jer tako vazduh bolje cirkuliše kroz prostoriju.

Ovaj trik neće potpuno zameniti klimu, ali može značajno da olakša dane kada su vrućine nepodnošljive, posebno tokom noći kada mnogi teško spavaju zbog sparine.