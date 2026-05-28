Voditeljka N1 Nataša Miljković ispričala je kako je jedna studentkinja iz Slovenije došla je u Suboticu kako bi prisustvovala prvom ročištu na kojem se tereti za narušavanje javnog reda i mira ispred Prekršajnog suda, a zbog protesta koji je održan letos u ovom gradu."

Reporterka N1 je otkrila detalje:

"​Prošle godine u julu održan je protest gde je nekoliko građana i privedeno, upravo zbog uznemiravanja javnog reda i mira i vređanja policijskih službenika. Tada su privedeni i ovi mladi ljudi, među kojima je studentkinja Anastasija iz Slovenije, kao i jedan momak. Studentkinja Anastasija nosila je transparent koji je, u stvari, bio prevod onog engleskog ACAB, što je na transparentu pisalo 'Svi panduri su kopilad'. Upravo zbog toga, a i zbog transparenta koji je nosio njen momak, oni će se danas naći pred prekršajnim sudijom."

Vređanje policije kažnjivo je zakonom u Srbiji, a predviđena je novčana ili zatvorska kazna.