Sastanku prisustvuju i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Ova kineska korporacija severnih industrija je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku, kao i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu.

Vučić se ranije danas u Šangaju sastao i sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT.

AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a ALIT vodeće državno preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja vezanih za vazduhoplovstvo.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.