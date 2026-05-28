Sastanku prisustvuju ministar finansija Siniša Mali, ministarka trgovine Jagoda Lazarević i ministarka privrede Adrijana Mesarović. U pitanju je sveobuhvatna velika poslovna grupacija čija je osnovna delatnost razvoj industrijskih parkova.

Ostale delatnosti su tekstilna industrija, prekomorske investicije, međunarodna trgovina, internet tehnologija, nekretnine, hotelska industrija. Imaju skoro 20 podružnica u Kini i inostranstvu.

Njihovo sedište je u Shaoxing Textile City, najvećem svetskom distributivnom centru tkanina. Ono što ovu kompaniju čini specifičnom nije samo proizvodnja, nego model upravljanja, jer u vlasništvu ima šest industrijskih parkova u Kini, u kojima posluju tekstilne fabrike od proizvodnje konca do finalnog proizvoda.

Vučić se ranije danas u Šangaju, petog dana zvanične posete Kini, sastao i sa predstavnicima kompanija AVIC i ALIT, kao i kompanije China North Industries Corporation (NORINCO) i CETC.