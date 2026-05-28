Posetioci plaže Kehries u Korintu ostali su u šoku kada se u plićaku pojavila ajkula duga oko 2,5 metra. Nesvakidašnji prizor odmah je izazvao paniku među kupačima, koji su u strahu brzo izašli iz mora, dok su pojedini očevici celu situaciju snimali mobilnim telefonima.

Prema navodima lokalnih medija, ajkula je primećena kako pliva veoma blizu obale, pa čak i pokušava da izađe iz plićaka. Iako nije bilo incidenata, prizor velike morske životinje na svega nekoliko metara od kupača izazvao je veliku pažnju i zabrinutost.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se ista, ili veoma slična ajkula, pojavljuje u ovom delu Grčke. Pre samo nekoliko dana viđena je na istoj plaži, dok je 19. maja primećena i u plićaku plaže Loutra Orea Eleni.

Sve češće pojavljivanje ajkula u Grčkoj

U poslednje vreme zabeležen je povećan broj pojavljivanja većih morskih vrsta u priobalnim područjima Grčke. Stručnjaci smatraju da bi jedan od glavnih razloga mogle biti klimatske promene i rast temperature mora, zbog čega se pojedine vrste približavaju obali češće nego ranije.

Iako susreti sa ajkulama u Mediteranu nisu česti, ovakve scene poslednjih godina sve više privlače pažnju turista i lokalnog stanovništva, posebno tokom letnje sezone kada su plaže pune kupača.

Za sada nema informacija da je ajkula predstavljala direktnu opasnost, ali su nadležne službe upozorile kupače na dodatni oprez.