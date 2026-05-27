Najmanje jedna osoba je poginula, dok su dve preživele nakon najnovijeg američkog napada na brod za koji Vašington tvrdi da je korišćen za trgovinu narkoticima u istočnom delu Tihog okeana, saopštila je danas Južna komanda Oružanih snaga SAD (SOUTHCOM).

Kako prenosi CBS njuz, SOUTHCOM je na društvenim mrežama navela da je brod "bio pod upravom organizacije označene kao teroristička", da se kretao poznatim rutama krijumčarenja droge i da je učestvovao u operacijama trgovine narkoticima.

Uz saopštenje je objavljen i video-snimak na kojem se vidi napad na plovilo koje se nakon udara raspada na dva dela iz kojih izbija dim. Američka vojska nije objavila dokaze da su pogođena plovila zaista prevozila narkotike.

Portparol Južne komande SAD ranije je izjavio za CBS njuz da iz razloga operativne bezbednosti vojska ne može da govori o konkretnim izvorima informacija niti metodama koje koristi.

Najmanje 193 mrtvih

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa započela je početkom septembra kampanju napada na brodove za koje tvrdi da učestvuju u trgovini drogom u vodama Latinske Amerike, uključujući istočni Pacifik i Karipsko more.

Prema dostupnim podacima, u toj kampanji do sada su poginule najmanje 193 osobe. Tramp je ranije izjavio da se SAD nalaze u "oružanom sukobu" sa narko-kartelima u Latinskoj Americi i ocenio da su napadi neophodni kako bi se zaustavio dotok droge u Sjedinjene Američke Države. Kritičari američke kampanje, međutim, dovode u pitanje zakonitost napada na brodove.

Prvi napad u okviru ove operacije izveden je 2. septembra, a administracija SAD našla se početkom decembra pod snažnim kritikama nakon što je potvrdila navode lista "Vašington post" da je tokom tog prvog napada izveden i dodatni udar na isti brod. Prema pisanju američkih medija, u tom drugom napadu ubijena su dvojica preživelih iz prvog udara.

Pojedini američki kongresmeni postavili su pitanje da li bi takav naknadni napad mogao da predstavlja ratni zločin.

