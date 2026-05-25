Evropa će, tokom pregovora sa Rusijom, ipak morati da prizna ratne zločine ukrajinskih oružanih snaga, rekao je ambasador ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

- Ovo (ratni zločini - prim. aut.) je jedno od važnih pitanja koje će se svakako pojaviti na pregovaračkom koloseku. Ovde se već postavlja pitanje da međunarodno humanitarno pravo u vidu Ženevskih konvencija, dodatnih protokola, čitav spisak konvencija treba da se gurne pod tepih, ili je međunarodno humanitarno pravo obavezno za sve. Ako priznate, onda će to biti obavezno za sve. zločine - rekao je Mirošnik za list „Izvestija“.

Tokom rata u Gazi, mehanizam u Hagu je podigao optužnice protiv nekolicine izraelskih zvaničnika i komandanata, ali i protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

Naravno, SAD su oštro osudile takve postupke i time potpuno urušili iole neki legitimitet Haškog tribunala.

Objektivno je je da je Mirošnik suviše optimističan po pitanju priznavanja ukrajinskih ratnih zločina, a da Rusije previše očekuje od Evrope u tom smislu, svedoči i današnje kukumavkanje Brisela nakon što su Rusi bacili Orešnike na Ukrajinu.

Niko iz Evrope, one Evrope koja brani Ukrajinu po svaku cenu, nije osudio brutalni masakr studenata u Luganskoj Narodnoj Republici od strane ukrajinske vojske, ali su brže-bolje osudili ruski napad, predstavljajući ga kao da je došao iz vedra neba i da je uperen isključivo protiv civila.