Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, preneo je danas CNN pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Prema rečima izvora, potencijalni psorazum predviđa a Iran ne poseduje nuklearno naoružanje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, ali način na koji će zalihe biti preuzete biće jedna od tema sledeće faze pegovora.

Dodao je da okvirni sporazum takođe predviđa otvaranje Ormuskog moreuza, tako da bude "razminiran" i podoban za plovidbu, ali nije precizirao po kom modelu će moreuz funkcionisati u budućnosti.

"Važan deo okvirnog sporazuma predviđa da, ako iran ne ispuni svoje obaveze, neće dobiti ništa. Ako nema uranijuma, neće biti novca. Kako se moreuz ponovo bude otvarao, (američka) blokada proporcionalno će popuštati", rekao je on.

Navodi se da se SAD premišljaju oko dva centralna pitanja u okviru pregovora sa Iranom - mehanizmom za odmrzavanje iranske imovine i obimu prekida vatre u Libanu.

Izvor navodi da je Teheran obavestio posrednike da neće potpisati takav sporazum, dodajući da Iran ima utisak da Vašington odustaje od ranijih međusobnih dogovora.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp saopštio da SAD teži "dobrom i pogodnom dogovoru" sa Iranom.

Ocenio je da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju "uredno i konstruktivno" i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vreme na strani Vašingtona.

"Pregovori se odvijaju na uredan i konstruktivan način i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vreme na našoj strani", naveo je Tramp.

Pozivajući se na visokog zvanilčnika Trampove administracije, NBC je danas preneo da sporazum SAD i Irana neće biti postignut danas.