Nasire Best (21) pucao je na kontrolni punkt oko 18:10 časova nakon što je viđen kako čudno korača gore-dole po 17. ulici severozapadno, rekli su izvori za „NY Post“. Ispalio je samo nekoliko hitaca pre nego što je ubijen u kiši metaka saveznih policajaca.

Najmanje jedan prolaznik je pogođen i teško ranjen u pucnjavi, rekli su izvori.

Iako motiv napada nije potvrđen, izvori kažu da je Best mentalno problematična osoba koja je bila dobro poznata Tajnoj službi po tome što se više puta motala oko raznih ulaznih punktova i koja je prekršila prethodni sudski nalog da se drži podalje od Bele kuće.

„FBI je na licu mesta i podržava Tajnu službu u reagovanju na pucnje ispaljene u blizini Bele kuće – obavestićemo javnost čim budemo mogli“, objavio je direktor FBI-ja Kaš Patel na X-u.