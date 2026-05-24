Prava drama odigrala se u Beloj kući nakon što su novinari i zaposleni prijavili da su čuli zvuke koji su podsećali na rafalnu paljbu i više desetina ispaljenih hitaca.

Prema navodima medija, začulo se između 20 i 30 pucnjeva, nakon čega je kompleks Bele kuće momentalno blokiran, a novinari i osoblje prebačeni su na bezbedne lokacije unutar zgrade.

Kako prenosi Daily Mail, pripadnici američke Tajne službe odmah su raspoređeni po severnom travnjaku Bele kuće, a televizijski snimci prikazali su teško naoružane agente sa puškama kako zauzimaju položaje oko kompleksa.

Dopisnica ABC-ja iz Bele kuće Selena Vang opisala je dramatične trenutke tokom incidenta.

– Bila sam usred snimanja videa za društvene mreže na svom Ajfonu sa severnog travnjaka Bele kuće kada smo čuli pucnje. Zvučalo je kao na desetine hitaca. Rečeno nam je da sprintamo do sale za brifing novinara – napisala je ona na mreži Iks.

Prema njenim rečima, novinari su ostali zaključani u prostorijama dok je trajala bezbednosna provera.

Incident se dogodio tokom vikenda, kada se predsednik Donald Tramp nalazio u Beloj kući, a ne u svojoj rezidenciji na Floridi.

Američka Tajna služba za sada nije objavila zvanične detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu niti da li ima povređenih.

Kako navode američki mediji, novinarski tim koji prati aktivnosti Bele kuće bio je raspušten oko sat vremena pre incidenta, zbog čega se u kompleksu nalazio manji broj reportera nego inače.