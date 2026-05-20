Kina i tokom krize na Bliskom istoku ostaje odgovoran potrošač energetskih resursa, dok Rusija nastavlja da bude pouzdan dobavljač, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.

Putin je ovu poruku izneo u trenutku kada energetska tržišta pažljivo prate svaki novi potres na Bliskom istoku, posebno zbog mogućih posledica po isporuke nafte i gasa.

Energetika u centru razgovora

Ruski predsednik je naglasio da Moskva i Peking i u složenim međunarodnim okolnostima zadržavaju stabilnu saradnju u oblasti energetike.

- Usred krize na Bliskom istoku, Rusija i dalje zadržava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina ostaje odgovoran potrošač tih resursa - rekao je Putin.

Za Moskvu je kinesko tržište poslednjih godina postalo jedan od glavnih pravaca za izvoz energenata, dok Peking u ruskim isporukama vidi važan oslonac za dugoročno snabdevanje.

Trgovina porasla više od 30 puta

Putin je podsetio da su Rusija i Kina pre 25 godina potpisale Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, koji je postao jedan od temelja njihovih današnjih odnosa.

Prema njegovim rečima, trgovinska razmena dve zemlje u tom periodu porasla je više od 30 puta.

Ta brojka, kako je poručio ruski predsednik, pokazuje koliko su se veze Moskve i Pekinga proširile od potpisivanja sporazuma do danas.

Poziv Siju da poseti Rusiju

Putin je tokom sastanka pozvao Si Đinpinga da 2027. godine poseti Rusiju.

Taj poziv je još jedna potvrda da Moskva i Peking žele da nastave susrete na najvišem nivou i da dodatno učvrste političke i ekonomske veze u narednim godinama.