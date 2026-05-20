U Konici u Grčkoj zavladala je zabrinutost, jer su vukovi ušli u dvorište jedne kuće i rastrgli dva psa, piše grčki portal Pronjuz.

Napadnita je kuća predsednika Lovačkog društva Konica, Lefterisa Kicijosa, koji navodi da se napad dogodio „nečujno“ tokom noći, a da niko od komšija nije čuo baš ništa.

„Izbegavao sam opasna područja u planini, ali nikada nisam mogao da zamislim da ću ih pronaći u sopstvenom dvorištu“, izjavio je.

Lovci od nadležnih organa i Šumske uprave zahtevaju hitno preduzimanje mera i sistematsko evidentiranje napada, jer se problem više ne tiče samo gubitka životinja, već i bezbednosti samih stanovnika u njihovim selima.

Podestimo, nedavo je zabrinutost među građanima izazvala pojava vuka i u Janjini u Grčkoj, na priobalnoj biciklističkoj stazi pored jezera, nadomak urbanog dela grada.

Divlja životinja pojavila se usred dana na mestu kojim svakodnevno prolaze biciklisti, rekreativci i prolaznici, ne pokazujući strah niti uznemirenost zbog prisustva ljudi.

Stanovnici koji su se zatekli u tom području snimili su vuka, a video je objavljen na društvenim mrežama i prikazuje životinju kako se mirno kreće duž biciklističke staze.

