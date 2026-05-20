Iako je tog dana pecao štuku, završio je u iscrpljujućoj borbi sa ribom kakvu, kako kaže, nikada ranije nije izvukao.

"Mislio sam da je štuka, a onda je krenuo haos"

Milan, koji se ribolovom bavi više od pola veka, kaže da je odmah znao da je zakačio nešto ogromno.

Osetio sam udarac i mislio da je štuka. Međutim, kada je riba povukla, shvatio sam da je u pitanju prava neman - ispričao je.

Situacija je bila još neverovatnija jer som nije bio zakačen za usta, već za rep.

Borba trajala više od sat vremena

Pošto je koristio lagan pribor namenjen za štuku i smuđa, izvlačenje ogromnog soma pretvorilo se u pravu borbu živaca.

Koristio sam veoma tanak najlon i štap koji nije namenjen za soma. Borba je trajala više od sat vremena - rekao je Milan.

Ogromna riba bila je:

dugačka 170 centimetara

teška 29 kilograma

"Najveća riba u mom životu"

Iskusni pecaroš kaže da je tokom života ulovio mnogo somova, ali da ovakav primerak nikada nije imao.

Ovo mi je najveća riba u karijeri kada je težina u pitanju - priznao je.

Usledio potez koji je oduševio mnoge

Iako bi mnogi ovakav ulov odmah odneli kući, Milan je doneo drugačiju odluku.

Som je pažljivo vraćen u jezero kako bi mogao da nastavi mrest i doprinese očuvanju ribljeg fonda.

Gledao sam da ga ne povredim. Važno je da ribe ostane što više - poručio je.

Njegov potez izazvao je brojne pozitivne reakcije među ljubiteljima prirode i ribolova.