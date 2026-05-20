BBC prenosi da su Kina i Rusija iskoristile zajedničku izjavu nakon bilateralnog sastanka Sija i Putina da osude projekat Zlatne kupole američkog predsednika Donalda Trampa i mogućnost lansiranja oružja u svemir.

Britanski medijski servis podseća da je Zlatna kupola - napravljena po uzoru na čuvenu izraelski sistem protivvazdušne odbrane Gvozdena kupola i prvobitno nazvana Gvozdena kupola Amerike - predstavlja višeslojni sistem protivraketne odbrane koji bi detektovao i uništavao neprijateljske balističke, hipersonične i krstareće rakete.

Međutim, za razliku od izraelske Gvozdene kupole, Zlatna kupola bi obuhvatala celu površinu Zemlju putem mreže od nekoliko hiljada satelita u orbiti.

Si i Putin su u zajedničkoj izjavi ocenili da takva tehonologija "predstavlja jasnu pretnju strateškoj stabilnosti".

- To značajno povećava rizik od sukoba u svemiru, doprinosi militarizaciji svemira i njegovoj transformaciji u mesto oružanog sukoba, suprotstavlja se principima mirnog korišćenja svemira... i dovodi do pogoršanja već teške situacije - navodi se u izjavi.

