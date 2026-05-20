Čudesni Pojas Presvete Bogorodice, uz delove Časnog krsta Gospodnjeg, stigao je danas u Beograd uoči gradske slave Spasovdana, praznika Vaznesenja Hristovog, a veliki broj građana okupio se kako bi dočekao jednu od najvećih svetinja hrišćanskog sveta.

Jedna od najpoštovanijih relikvija pravoslavlja, koja se vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, veoma retko napušta manastirske zidine, zbog čega je njen dolazak u Srbiju izazvao ogromnu pažnju vernika širom zemlje.

Na aerodromu „Nikola Tesla“ svetinju su dočekali patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz posebne crkvene i državne počasti i služenje molebana. Pojas Presvete Bogorodice stigao je u pratnji igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema, ministra u Vladi Srbije Nenada Popovića i bratstva manastira Vatoped.

Veliki broj vernika okupio se potom i ispred Vaznesenjske crkve u centru Beograda, gde je svetinja svečano dočekana uz zvuke himne Srbije i pojanje pesama u slavu Presvete Bogorodice.

Hiljade ljudi izašlo na ulice Beograda

Ispred Vaznesenjskog hrama od ranih popodnevnih časova formirane su kolone građana koji su želeli da prisustvuju dočeku svetinje. Među okupljenima bili su ljudi svih generacija – porodice sa decom, stariji vernici, ali i mladi koji su u tišini čekali trenutak dolaska Časnog pojasa.

Atmosfera u centru Beograda bila je izuzetno emotivna. Vernici su nosili ikone, palili sveće i molili se, dok su crkvena zvona odzvanjala gradom.

Prema najavi Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije će na Spasovdan od devet časova služiti liturgiju u Vaznesenskoj crkvi, nakon čega će uslediti tradicionalna Spasovdanska litija ulicama Beograda.

Poseban trenutak očekuje se na kraju litije, kada će Pojas Presvete Bogorodice biti unet u Hram Svetog Save na Vračaru, gde će ostati do 29. maja.

Šta znači dolazak ove svetinje u Srbiju

Pojas Presvete Bogorodice smatra se jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Prema crkvenom predanju, vernici vekovima svedoče o njegovom velikom duhovnom značaju, a mnogi veruju da donosi utehu, blagoslov i pomoć porodicama i bolesnima.

Upravo zbog toga dolazak ove relikvije u Srbiju predstavlja veliki duhovni događaj ne samo za Beograd, već i za čitav region. Očekuje se da će narednih dana desetine hiljada ljudi iz Srbije i okolnih zemalja doći da se pokloni svetinji.

Posebnu pažnju izazvala je i najava da će građanima tokom Spasovdanske litije biti podeljeno čak 300.000 platnenih trakica osveštenih nad Pojasom u manastiru Vatoped.

Dolazak Časnog pojasa u Beograd mnogi vide kao istorijski trenutak, jer se ovakve svetinje izuzetno retko iznose sa Svete Gore. Zbog toga se očekuje da će interesovanje vernika iz dana u dan biti sve veće.