Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, udaljen 21 kilometar od grada Malatije, na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je bio snažan, ljuljali su se lusteri, a zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru.

Zemljotres jačine 6.0 stepeni po Rihterovoj skali smatra se jakim potresom koji može izazvati ozbiljna oštećenja, posebno u gusto naseljenim područjima. Takav zemljotres često dovodi do pucanja zidova, urušavanja slabije građenih objekata, oštećenja puteva, mostova i infrastrukture, kao i prekida struje i vode.

Ljudi mogu osetiti veoma snažno podrhtavanje, a nameštaj i teži predmeti često padaju ili se pomeraju. U blizini epicentra moguća su i klizišta, kao i povrede i ljudske žrtve ukoliko objekti nisu građeni prema seizmičkim standardima.