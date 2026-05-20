Gouvanja Goulao, zamenica predsednika studentskog parlamenta stranih studenata u Srbiji obratila se posle predsednika Vučića na obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji.

Predsednik je konstatovao da je ona iz Angole, nakon čega se ona obratila.

- U Srbiji sam već četiri godine, studiram medicinu. Student sam medicine četvrte godine na Medicinskom fakultetu Uiverziteta u Beogradu. Na početku zahvaljujemo predsedniku Aleksandru Vučiću, vlasti Srbije što su nas ugostili u svojoj zemlji. Mnogo nam je drago što imamo priliku da organizujemo ovoj velikoj svečanosti.Puno ljubavi i sreće smo dobili od srpskog naroda, upoznali smo nove ljude i stekli smo nova iskustva. Najvažnije dobili smo kroz ovih 15 godina obrazovanje u vašim državnim fakultetima. Čast nam je što smo ovde - rekla je Goulao u obraćanju.

Nakon njenih reči usledio je aplauz.

Aplaudirao joj je i predsednik Srbije, nakon čega joj je rekao: "Divni ste bili".

Šta je predsednik rekao tokom obraćanja na ovom događaju ispratite u POSEBNOJ VESTI.