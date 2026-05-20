Služba za civilnu zaštitu opštine Travnik traga za Dariom Koričancem (51) iz Banjaluke čiji je nestanak prijavljen jutros.

Kako je navedeno na društvenim mrežama, Služba za civilnu zaštitu Opštine Travnik rimila je dojavu o nestalom muškarcu 20. maja u 8.55 sati.

-Prema dostupnim informacijama, nestala je osoba imena Dario Koričanac, rođen 1976. godine, sa prebivalištem u Banjaluci. Kako je navedeno, posljednji put je viđen u vozilu dana 19. maja u 01:19 sati na području Kneževa. Vozilo koje je navedena osoba koristila pronađeno je kod pravoslavne crkve u mestu Vitovlje, opština Travnik – navedeno je društvenim mrežama.

Reč je o muškarcu visokom oko 190 centimetara, krupnije telesne građe, težine oko 110 kilograma, sa jakom i gustom bradom.

Policija i spasioci pretražuju područje na kojem bi mogao a bude nestao muškarac

Kako dodaju iz opštine Travnik, na terenu su trenutno angažovane policijske službe Policijske ispostave Babanovac, Policijske stanice Travnik, kao i jedinice Gorske službe spašavanja. U toku je angažovanje i Jedinice za specijalističku podršku Travnik, koja će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i njihovom žandarmerijom izvršiti detaljnu pretragu terena.

U potragu se uključuje i Služba za civilnu zaštitu sa Jedinicom opšte namene i poverenicima civilne zaštite.

Nadležne službe provode intenzivne aktivnosti na terenu s ciljem pronalaska nestale osobe.

Apel građanima

Pozivaju se svi građani koji raspolažu informacijama korisnim za potragu za nestalom osobom da ih prijave Opštinskom operativnom centru civilne zaštite Travnik na broj telefona: 030 518 135, Policijskoj stanici Travnik na broj 122 ili Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na broj 121, radi daljnjeg postupanja nadležnih službi.

