NATO razmatra slanje ratnih brodova u Ormuski moreuz do jula kako bi se deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi petina svetske nafte i gasa.

Prema pisanju Blumberga, nekoliko članica alijanse razmatra slanje ratnih brodova čak i bez mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Međutim, za sprovođenje je potreban jednoglasan pristanak svih članica. Neke zemlje, uključujući Španiju, za sada su veoma rezervisane jer ne žele da budu uvučene u širi rat.

„Da li razmišljam o tome? Apsolutno. Ali nema planiranja dok se ne donese politička odluka“, rekao je general Aleksus Grinkevič, Vrhovni vojni komandant NATO-a za Evropu.

Moreuz je trenutno blokiran, i od strane Sjedinjenih Država i Irana, a mirovni sporazum još uvek nije na vidiku.

Američki predsednik Donald Tramp je upozorio u utorak da bi mogao da obnovi napade na Iran ako njegovo rukovodstvo ne odustane od svog nuklearnog programa.

„Govorim o dva ili tri dana, možda petak, subota, nedelja, ograničenom vremenskom periodu, jer ne možemo dozvoliti da dobiju nuklearno oružje“, rekao je američki predsednik.

Tramp je takođe otkrio da je sat vremena udaljen od odobrenja novih udara na Iran, ali da su ga tri lidera Zaliva zamolila da sačeka. Teheran je u utorak podneo novi predlog koji uključuje prekid neprijateljstava na svim frontovima, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i isplatu ratne odštete. To je predlog koji se malo razlikuje od onog koji je Tramp glatko odbio prošle nedelje.

Tenzije u Zalivu

Dok su pregovori u toku, tenzije na terenu ostaju. UAE su saopštile da istražuju šest dronova koji su ciljali civilne mete u proteklih 48 sati. Jedan dron je takođe ciljao nuklearnu elektranu Baraka. Napadi, prema Ministarstvu odbrane UAE, došli su sa iračke teritorije, gde deluje niz šiitskih milicija lojalnih Teheranu, piše britanski Telegraf.

Pored toga, Njujork tajms je objavio da američka obaveštajna zajednica procenjuje da je iranski raketni arsenal preživeo petonedeljno američko-izraelsko bombardovanje mnogo bolje nego što se ranije mislilo.

Mnoge rakete su se nalazile duboko u podzemnim tunelima. Iako su američki avioni uspeli da pokriju ulaze, Iran je iskoristio primirje da ih očisti.

